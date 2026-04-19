La irónica reacción de Disley Ramos ante gesto romántico de Luis Jiménez a Gala Caldirola

19 abr. 2026 - 10:42 hrs.

Disley Ramos volvió a ser noticia luego de que se difundieran extractos de su participación en el podcast de Danilo 21, donde la exchica reality se refirió sin filtros a su presente personal y, sobre todo, a la relación sentimental entre su expareja Luis Jiménez y la modelo española Gala Caldirola. Sus declaraciones generaron rápidamente reacciones en redes sociales, donde sus palabras fueron interpretadas de distintas maneras por seguidores y detractores.

Consultada sobre cómo se siente al ver a Jiménez junto a Caldirola, Ramos aseguró que hoy observa la situación desde una distancia emocional y sin rencor. Según dejó ver, su reacción actual frente al tema es más bien de humor que de molestia o conflicto.

¿Qué dijo Disley?

"Es como eso... eso me pasa, siento risa", señaló, dando a entender que el episodio está completamente superado para ella. También agregó que cada persona tiene derecho a rehacer su vida sentimental como lo desee.

"Creo que están libres en su derecho de enamorarse las veces que quieran y de quien quieran", sostuvo, dejando claro que no guarda rencor hacia ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, reconoció que lo que más le afectó en su momento fue la falta de apoyo emocional que habría sentido durante su relación con Jiménez.

¿Ironía ante las flores para Gala?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando se habló sobre la exposición mediática de la pareja y un gesto romántico que Luis Jiménez tuvo con Gala Caldirola en un programa de Chilevisión donde le entregó flores en pantalla. Ante ese episodio, Disley reaccionó con ironía.

"Pero, ¿quién las compró?", lanzó entre risas, generando una de las frases más viralizadas del episodio. Previamente, también había apuntado directamente a la visibilidad pública que tiene la relación, señalando que "es una relación que tiene harto marketing".

Tras la difusión de los extractos compartidos por el propio Danilo 21 en Instagram, la misma Disley Ramos reaccionó en los comentarios de la publicación para defender sus declaraciones y aclarar el tono con el que las dijo. La exchica reality dejó ver que sus respuestas fueron completamente sinceras y que no estaba dispuesta a dar respuestas falsas solo para evitar polémicas.

"Si respondo con sinceridad, les molesta porque supuestamente estoy picada, si respondo falsamente, como lo hacen todas ahí sí creen", escribió, dejando claro que mantiene su postura respecto a todo lo dicho durante la entrevista.

La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes en su mayoría respaldaron su actitud directa y sin rodeos frente a un tema que sigue generando conversación en el mundo del espectáculo chileno.

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