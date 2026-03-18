Disley Ramos habló sobre la relación de Mago Jiménez con Gala Caldirola y le dedicó una canción al exfutbolista

18 mar. 2026 - 09:31 hrs.

Disley Ramos se refirió por primera vez a la nueva relación de su expareja, Luis Jiménez, con Gala Caldirola, quienes anunciaron recientemente el inicio de su romance tras un viaje por el sur del país.

Durante un programa de CHV, la influencer fue consultada por lo que siente tras ver a su expareja con otra mujer, instancia en la que incluso le dedicó una polémica canción.

¿Qué dijo Disley por la relación de Mago Jiménez?

"Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no son cosas malas, tampoco", reconoció Disley.

Posteriormente, le consultaron respecto a lo que haría si compartieran pantalla en el mismo programa, a lo que la creadora de contenido respondió de forma particular: "Le dedicaría una canción que tengo pegada. No es para él, en verdad, pero me gusta".

"Rata inmunda, animal rastrero", comenzó a entonar Ramos entre risas, en referencia a la conocida canción de Paquita la del Barrio.

En cuanto a Gala comentó que "con ella hay buena onda. Creo que hay cordialidad. La conozco y hemos compartido en varias ocasiones".

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