"Duramos un año, pero en secreto": Disley Ramos revela desconocido romance con jugador de La Roja

16 mar. 2026 - 14:48 hrs.

La influencer y exchica reality, Disley Ramos, volvió a instalarse en el centro del espectáculo tras reconocer que mantuvo un romance secreto de aproximadamente un año con un futbolista de La Roja.

En conversación con el podcast de Revista Sarah, la creadora de contenido abordó diversas temáticas de su vida actual, entre ellas el motivo detrás de su quiebre con el grupo de creadores de contenido Los Kbros.

¿Qué dijo Disley Ramos?

Durante la entrevista con Tanza Varela, quien conduce el podcast, Ramos sorprendió al revelar que el deportista en cuestión es el defensor del Torino de Italia y de la Selección Chilena, Guillermo Maripán, con quien mantuvo una relación a distancia debido a su presente en Europa.

Según explicó, el vínculo no prosperó debido precisamente a la distancia, por lo que ambos decidieron darse un tiempo. Sin embargo, Ramos contó que posteriormente viajó a Turín para estar con el futbolista durante un mes.

"Nosotros duramos un año, pero en secreto. Nunca lo hicimos público", dijo la influencer.

El conflicto entre Maripan, Carmen Tuitera y Disley

Cabe recordar que una verdadera bomba sacudió la farándula chilena tras la filtración de chats entre el futbolista Guillermo Maripán y la escritora Carmen Castillo.

Se trata de conversaciones inéditas en las que Carmen Castillo menciona reiteradamente a Ramos, evidenciando un conflicto personal entre las partes, luego de que Ramos y Maripán mantuvieran una relación.

"Yo estaba con él, de hecho, estábamos viendo una película, y ahí ella (Carmen Tuitera) le mandó esos mensajes", detalló.

Al respecto, Disley indicó durante su conversación con el podcast que "Él (Maripán) me dijo que nunca habían tenido nada, que hablaban pero que no había pasado nada. Lo único que me contó fue que había existido un beso", sostuvo Ramos en torno a lo que le aseguró el jugador.

Asimismo, negó que el formado en Universidad Católica la llenara de regalos, tal como había criticado Carmen Tuitera.

"Yo gano mis buenas lucas y no necesito que me compren nada. Siempre he estado con hombres que me han tratado como una reina”, cerró.

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