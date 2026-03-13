"Obvio estoy con Disley": Ignacia Michelson respalda a Disley Ramos tras polémica salida de "Los Kbros"

13 mar. 2026 - 16:21 hrs.

La chica reality Ignacia Michelson salió en defensa de la influencer Disley Ramos, luego de que el colectivo digital “Los Kbros” desmintiera que su salida del grupo se tratara de una expulsión voluntaria. “No somos una empresa donde están todos trabajando y el que lo hace mal se va”, señalaron desde el colectivo.

La respuesta surgió después de que la propia creadora de contenido entregara su versión del quiebre, asegurando que fue apartada por su intención de desarrollarse en el mundo de la televisión.

El apoyo de Ignacia Michelson

A raíz de esto, Michelson utilizó sus redes sociales para apoyar públicamente a Ramos, tras recibir la pregunta de un seguidor.

“La verdad es que esto lo sabía hace tiempo y obvio estoy con Disley”, afirmó Michelson. Luego añadió: “No la dejan ni hacer eventos en discoteque. Me acuerdo porque yo le pregunté si hacía y no la dejaban”, acusando al grupo de ponerle diversas limitaciones a su amiga mientras era parte del colectivo.

lamichelson Instagram

La versión de Disley sobre su salida de “Los Kbros”

El lunes se publicó un nuevo capítulo del Podcast de Sarah, donde Disley Ramos abordó distintos aspectos de su vida, incluyendo las especulaciones sobre su salida del grupo.

Allí afirmó que no se trató de su expareja ni de una renuncia voluntaria, sino de una decisión tomada internamente.

“Ellos me echaron, no querían estar conmigo porque no querían que hiciera tele y eso no compatibilizaba con ellos”, aseguró Ramos. Además, reveló que la dinámica dentro del grupo comenzó a volverse tensa y eso afectó su bienestar.

Según su relato, sus excompañeros querían imponerle un contrato en el que ellos tendrían mayor porcentaje de las ganancias por los videos, y ella no podría trabajar en televisión ni asistir a eventos, situación que finalmente derivó en su salida definitiva del colectivo.

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