Trámites de inmigración: ¿Qué es el reloj de asilo en Estados Unidos?

29 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El llamado reloj de asilo en Estados Unidos es un concepto clave dentro de los trámites migratorios para quienes solicitan protección en ese país: se trata de un contador de tiempo que utilizan las autoridades migratorias para medir cuántos días han pasado desde que una persona presentó su solicitud de asilo.

Este reloj comienza a correr desde el momento en que el gobierno recibe formalmente la solicitud, generalmente a través del formulario correspondiente. Su función principal es determinar cuándo el solicitante puede acceder a ciertos beneficios mientras espera la decisión de su caso, siendo el más importante el permiso de trabajo.

¿Qué tiempo establece el reloj de asilo?

Según explica el especialista Julio Oyhanarte en su cuenta de Instagram, el sistema establece dos momentos clave para el solicitante:

Al cumplir 150 días , la persona puede solicitar autorización para trabajar.

, la persona puede solicitar autorización para trabajar. Al llegar a los 180 días, ese permiso puede ser aprobado.

Pixabay

Esto significa que el reloj no solo mide el tiempo de espera, sino que también condiciona la posibilidad de generar ingresos legales durante el proceso.

¿Cuándo se puede detener el reloj de asilo?

El funcionamiento del reloj no siempre es continuo. Existen situaciones en las que puede detenerse, lo que retrasa el acceso al permiso de trabajo. Si el solicitante falta a una cita, pide reprogramaciones o provoca demoras en su caso, el conteo se pausa hasta que se resuelva el inconveniente. Cada acción dentro del proceso migratorio tiene un impacto directo en el avance del trámite.

En la práctica, el reloj también puede verse afectado por errores administrativos o demoras del propio sistema, por lo que los especialistas recomiendan mantener el caso activo y sin interrupciones para no perder días de conteo.

En definitiva, el reloj de asilo es un mecanismo legal que contabiliza el tiempo de espera de una solicitud y define cuándo una persona puede trabajar legalmente mientras su caso es evaluado. Conocerlo y gestionarlo correctamente es clave para la estabilidad y planificación de quienes buscan protección en Estados Unidos.

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