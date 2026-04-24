Excanciller de Perú cuestiona zanja de Kast en la frontera norte: "No es una política exterior de integración"

24 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Ahora, el excanciller de Perú, Miguel Rodríguez Mackay, cuestionó las medidas migratorias impulsadas por el Presidente José Antonio Kast, especialmente la de construir una zanja en la frontera norte.

"Las zanjas no son política exterior de integración"

El otrora ministro aprovechó la conversación con el periodista Pablo Cuellar para enviar un mensaje directo al mandatario chileno: "Las zanjas no son política exterior de integración".

Rodríguez Mackay agregó que estas medidas "retrotraen, retroceden, no generan confianza", y pueden afectar la relación entre países vecinos.

La exautoridad planteó que la política exterior debe enfocarse en fortalecer la cooperación regional. "Sería interesante que lance con Perú, con Ecuador, con Colombia, la política internacional del retorno", señaló.

En ese contexto, insistió en que "la política exterior de Chile no debe ser de zanjas, no de muros", subrayando que estas medidas impactan negativamente en la integración.

No obstante, precisó que sí es necesario actuar frente a grupos criminales. "Hay que sacar y expulsar, sí, pero a delincuentes, a gente de mal vivir”, indicó, diferenciando ese fenómeno de la migración irregular.

Canal humanitario

En cuanto a la migración venezolana, aseguró que en realidad el problema no radica en el ingreso de extranjeros, sino en la salida. "Hoy día los venezolanos en verdad lo que quieren es volver a su país", afirmó.

Sin embargo, reconoció que este proceso será gradual. Por ello, hizo referencia al contexto internacional y destacó que el escenario actual en Venezuela "es distinto", lo que abre oportunidades para facilitar el retorno.

Sobre la posibilidad de un canal humanitario, Rodríguez Mackay recordó que fue una propuesta que él impulsó durante su gestión.

Explicó que la iniciativa buscaba coordinar esfuerzos entre países para permitir el retorno voluntario de venezolanos. En sus palabras, se trataba de generar "sinergias conjuntas" para facilitar ese proceso.

Finalmente, calificó como "desfasado" el enfoque basado en zanjas y reiteró que la solución pasa por una estrategia regional. "Hay que buscar la sinergia, para que los venezolanos salgan de esos países a voluntad y regresen a su país", concluyó.