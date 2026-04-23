El presidente no quería, dos ministros renunciaron y Perú igual compró 12 cazas F-16

23 abr. 2026 - 17:24 hrs.

La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves que Perú adquirió 12 aviones de combate F-16 para modernizar su flota aérea, luego de que el gobierno pagara una primera cuota de 462 millones de dólares por la compra.

La operación financiera se concretó el miércoles a pesar de la negativa del presidente interino del país, el izquierdista José María Balcázar, quien había pedido postergar la adquisición hasta que el próximo gobierno asuma en julio. La posición contraria del mandatario desató una crisis política que provocó la renuncia de dos ministros clave: el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, Carlos Díaz, ambos partidarios de firmar el contrato.

El Ministerio de Economía anunció la noche del miércoles la transferencia de los 462 millones de dólares como parte del primer pago del contrato con Lockheed Martin, firmado el lunes entre representantes de la empresa y la Fuerza Aérea de Perú. La embajada de Estados Unidos en Lima confirmó que “una firma técnica tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”.

“Nos enorgullece que el F-16 más avanzado que hemos producido contribuya a proteger la soberanía nacional de Perú”, dijo Mike Shoemaker, vicepresidente de Lockheed Martin, en un comunicado de la compañía. La empresa resaltó que “acoge con satisfacción el anuncio del gobierno de Perú de adquirir 12 nuevos aviones F-16 Block 70” para modernizar su flota aérea.

Crisis política en medio de elecciones

La compra se produce en el contexto de unas elecciones presidenciales caóticas, cuya segunda vuelta está programada para junio. La crisis desatada por la renuncia de los dos ministros se suma a la inestabilidad que vive el país a pocas semanas de ese proceso electoral.

“Estamos bien contentos con el trato que se cerró”, dijo el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo Navarro, durante una visita a una base policial antidrogas en la selva.

Con este acuerdo, Perú suma los F-16 Block 70 a su inventario militar, en lo que representa la modernización más significativa de su fuerza aérea en décadas, en medio de tensiones internas que aún no se han disipado.

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