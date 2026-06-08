No operarán hasta nuevo aviso: Cafetería de Providencia sufre importante robo

08 jun. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una cafetería ubicada en Providencia anunció mediante sus redes sociales un millonario robo que le impedirá estar “operando hasta nuevo aviso”. Concretamente, se trata de "El Galgo Café", local emplazado en la Avenida Providencia 2035.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, los dueños del local explicaron que los delincuentes se llevaron herramientas de trabajo esenciales para el normal funcionamiento, entre las que se encuentran su máquina de expreso y un par de molinos.

"Necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad"

A pesar del complejo escenario, el equipo detrás del emprendimiento envió un mensaje de a sus clientes, asegurando que esta situación no los parará y que buscarán ponerse de pie nuevamente para reabrir las puertas lo antes posible.

"Es una noticia lamentable, pero vamos a salir adelante como siempre. Este es un momento difícil y necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad, pero hay Galgo para rato", detallaron los afectados en el registro audiovisual.

Para amortiguar las pérdidas y mantener el negocio mientras se concreta la reapertura, los locatarios hicieron un llamado a sus seguidores a cooperar a través de las plataformas digitales que aún se mantienen operativas.

En esa línea, informaron que la página web oficial del café sigue completamente operativa. "Por si nos quieres apoyar, la página sigue activa con la venta de cafecito en grano o molino", finalizaron en la historia de Instagram.