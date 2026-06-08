"Es una leyenda": Así se vivió el emotivo último adiós del destacado actor nacional Julio Jung

08 jun. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares, amigos y fanáticos se reunieron para brindar un último adiós a Julio Jung, reconocido actor nacional que falleció el pasado sábado por la tarde a los 84 años. El intérprete, quien padecía demencia senil desde hace un par de años, se encontraba viviendo en el hogar de ancianos Buonavita Chicureo.

Su último adiós comenzó en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, lugar donde fue velado debido a su condición de vecino ilustre y a su pasado como concejal de la comuna en dos periodos. Posteriormente, el cortejo se movilizó hasta la Pérgola de las Flores, donde recibió un homenaje, para luego trasladarse al Cementerio General, cumpliendo su último deseo de ser derivado al cinerario.

El legado de un grande

Julio Jung dejó un legado de más de 60 años de trayectoria artística en el cine, el teatro y la televisión, cruzando a diversas generaciones. Una de sus participaciones más recordadas es su paso por el programa Medio Mundo en las décadas de los 80 y principios de los 90.

Además de su recordado paso por la pantalla chica, Jung dejó huella en el cine chileno, donde protagonizó destacadas películas como Coronación, Amnesia y Cachimba.

Las emotivas palabras de su círculo íntimo

Su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, conversó con los medios de comunicación y agradeció profundamente las muestras de afecto recibidas durante la jornada. "Siento que se retribuye también ese cariño de hacer reír a Chile durante tanto tiempo. Es una leyenda y un referente para mí, para muchos colegas y para Chile", expresó emocionado.

En tanto, su exesposa y madre de su hijo, la actriz María Elena Duvauchelle, también tuvo palabras para destacar el gran legado que deja el artista. "Él pudo realizar todo lo que quiso hacer. Yo encuentro que es un privilegio lo que él vivió". Además, añadió: "A él no le encantaría para nada que nos pusiéramos a llorar, a lamentar. No, la vida sigue y él va a estar siempre con la gente de teatro", sentenció.

Finalmente, su viuda, Tessa Aguadé, se sumó a los agradecimientos y calificó como "maravillosos y hermosos" los años que pudo compartir junto al destacado comediante nacional.

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