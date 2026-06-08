Entregó detalles inéditos: Kathy Salosni explica los motivos para no estar en la TV

08 jun. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida animadora Katherine Salosny entregó detalles inéditos del porqué se encuentra alejada de la televisión. En una íntima conversación, la comunicadora dejó en claro que su ausencia de la pantalla chica no se debe a una falta de interés o a que no tenga ganas de trabajar en televisión, sino a las lógicas con las que opera hoy en día el medio.

En esa línea, Salosny criticó los estereotipos que imponen los canales, acusando que la televisión actual se mueve por un interés netamente comercial y aspiracional, donde la mujer suele ser vista bajo un estereotipo rígido.

El dilema de género en la TV

En su participación en un programa de Chilevisión, la presentadora también abordó las diferencias de género que se viven en los medios nacionales. De esta forma, lanzó una dura crítica sobre cómo se castiga el paso del tiempo en las mujeres a diferencia de los hombres.

"Las mujeres llevamos en nuestro inconsciente una fecha de caducidad, porque envejecemos, porque nos salen canas, porque podemos engordar o porque tenemos arrugas", reflexionó Salosny.

A lo anterior, la animadora agregó el evidente contraste con sus compañeros. "No así los hombres. Los hombres envejecen en pantalla, les salen canas, pueden estar gordos y es fantástico, ningún problema”, comentó.

Hoy en día, la comunicadora vive feliz en la playa y luciéndose al natural, asegurando que se está dejando las canas sin ningún tipo de complejos.

Retorno a la TV

Al ser consultada sobre si le gustaría regresar a la televisión actual, la animadora fue tajante: "Me encantaría hacer televisión, porque a mí me gusta mi oficio, porque yo amo mi oficio. Me ha costado más que la cresta". Además, profundizó en que siempre ha tenido que luchar por su lugar para estar en espacios televisivos.

Para cerrar sus palabras, Salosny criticó el actual momento que vive la pantalla chica en nuestro país debido a la escasa oferta existente: "La TV está infantilizada, está retrógrada, hay como miedo. Es el rating el que manda y se pierden talentos", sentenció.

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