"Cada gesto cuenta": Entregan actualización sobre estado de salud de Diego Pánico

08 jun. 2026 - 13:03 hrs.

Tres días después de que se conociera la hospitalización de Diego Pánico —internado de urgencia en una clínica de Santiago tras sufrir una trombosis en las piernas—, quienes acompañan al influencer publicaron una actualización en su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre su evolución.

El mensaje, dirigido a la comunidad del creador de contenidos, agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se difundió la noticia de su delicado estado de salud.

"Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos"

"Les escribimos quienes estamos acompañando a Diego en estos días. Queremos agradecer de corazón cada mensaje, oración, muestra de cariño y buena energía que han enviado. Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Cada gesto cuenta, y cada palabra de apoyo llega", se lee en la publicación.

Junto con el agradecimiento, quienes rodean a Pánico invitaron a su comunidad a dejar palabras de aliento y a mantenerlo presente en sus pensamientos. "Si quieren dejarle un mensaje, una palabra de aliento o simplemente enviarle buenas energías, los invitamos a hacerlo en los comentarios. También les pedimos que sigan teniéndolo presente en sus pensamientos y oraciones para que todo salga bien y podamos tenerlo de vuelta con nosotros muy pronto. Gracias por tanto cariño", concluye el texto.

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La hospitalización del joven oriundo de Los Ángeles, en la región del Biobío, fue dada a conocer el pasado jueves por la panelista Adriana Barrientos, quien compartió una fotografía en la que le sostiene la mano y pidió una cadena de oración. Posteriormente se informó que Pánico se encontraba en la UTI con coágulos en las piernas, cuadro calificado como de riesgo vital.

De redes sociales a la televisión

A sus 26 años, Diego Pánico ha construido una comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde se hizo conocido por su estilo irreverente y su constante presencia en temas ligados al espectáculo y realities.

Su nombre comenzó a circular con más fuerza durante Gran Hermano Chile, particularmente por su fanatismo hacia el denominado “Team Lulo” y su apoyo a Cony Capelli, al punto de protagonizar acciones que llamaron la atención de sus seguidores, como viajar a Argentina con un megáfono.

Más adelante, el influencer también llegó a la televisión como participante de la primera temporada de Fiebre de Baile, espacio en el que estuvo algunas semanas antes de abandonar la competencia.

Cabe señalar que la semana pasada Diego había asistido a Mega para el lanzamiento de "Volverías con tu ex? 2", donde se mostró energético y entusiasta.

Mientras Diego continúa internado, el influencer Danilo 21 aseguró que irá a la clínica para acompañarlo y entregarle algunos artículos personales, considerando que parte de la familia del influencer está en Los Ángeles.

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