"Me siento mujer": Nelson Mauri reflexiona sobre su identidad de género

08 jun. 2026 - 10:57 hrs.

Nelson Mauricio Pacheco abordó su proceso personal en una íntima conversación donde habló sobre cómo se percibe actualmente, aclaró la diferencia entre identidad de género y orientación sexual y respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales.

El exintegrante de "Rojo" volvió a abrir su corazón y compartir aspectos profundos de su vida personal. En una reciente entrevista para el podcast "Caudal", conducido por Daniela Aguilera, el bailarín se refirió a su identidad de género y reveló que nunca se ha sentido completamente identificado con el género masculino.

Durante la conversación, la otrora figura televisiva aseguró que esta sensación lo ha acompañado desde la infancia y que, con el paso de los años, ha aprendido a comprender mejor cómo se percibe a sí mismo.

"Nunca me sentí hombre del todo"

En el espacio de conversación, el bailarín explicó que desde pequeño sintió una conexión más cercana con aspectos tradicionalmente asociados a lo femenino y que esa percepción se ha mantenido presente a lo largo de su vida: "Nunca me sentí hombre del todo", afirmó durante la entrevista.

El bailarín agregó que, aunque en algunos momentos logró adaptarse a ciertos códigos masculinos, emocionalmente siempre sintió que existía una diferencia importante respecto de cómo se percibía internamente: "He mantenido un lado femenino mucho más a flor de piel", señaló.

"Me siento mujer"

Uno de los momentos más comentados de la conversación ocurrió cuando fue consultado directamente sobre cómo se identifica actualmente. Ante la pregunta, Mauri respondió sin rodeos: "Me siento mujer".

Junto con ello, quiso aclarar que esta percepción corresponde a su identidad de género y que se trata de un aspecto distinto de su orientación sexual, una diferencia que consideró importante explicar para evitar confusiones.

Aclaró que no está en un proceso de transición

Las declaraciones se suman a otras reflexiones que el artista ha compartido durante las últimas semanas en redes sociales, especialmente luego de que varios seguidores comentaran los cambios en su apariencia.

Frente a esas especulaciones, Nelson Mauri explicó anteriormente que se encuentra "fluyendo" con su identidad y que actualmente no está realizando un proceso de transición de género ni tratamientos hormonales.

Asimismo, sostuvo que también ha aprendido a valorar aspectos masculinos de sí mismo, por lo que su experiencia personal no responde necesariamente a categorías rígidas o definiciones tradicionales.

Su respuesta a las críticas

Tras la difusión de sus declaraciones, el exintegrante de "Rojo" también reaccionó a algunos comentarios negativos surgidos en redes sociales.

Lejos de mostrarse afectado por las críticas, reafirmó la comodidad que siente con la persona en la que se ha convertido y el proceso de autoconocimiento que ha vivido durante los últimos años.

"Lo que veo en el espejo es lo que más amo", expresó a través de sus plataformas digitales, dejando en claro que se encuentra conforme con su identidad y con el camino personal que ha decidido seguir.