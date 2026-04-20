Portaaviones acechan Irán: Estados Unidos despliega tres grupos de ataque con más de 200 aviones de combate y 20 mil soldados

20 abr. 2026 - 21:05 hrs.

Estados Unidos habría desplegado tres grupos de ataque con más de 200 aviones de combate y 20 mil soldados, con sus portaaviones apostados frente al territorio iraní.

La inusual concentración de poder aeronaval aumenta la capacidad de las fuerzas estadounidenses para lanzar ataques sostenidos y refuerza su superioridad en esta área. Según analistas militares citados por ArmyRecognition, el despliegue incrementa la disuasión y amplía las opciones militares en la región.

El mensaje que transmiten estos movimientos estaría relacionado con la preparación de las fuerzas estadounidenses para una escalada rápida en caso de que la situación de seguridad se agrave.

¿Cuál es la situación actualmente?

El USS Gerald R. Ford se incorporó a las operaciones llevadas a cabo por el USS Abraham Lincoln y, de acuerdo con informes de funcionarios de defensa estadounidenses, el USS George HW Bush se uniría pronto.

En este escenario, aumenta la capacidad de ataque desde cubierta y el apoyo simultáneo de misiones de combate, defensa antimisiles y seguridad marítima.

La tendencia apunta hacia una fuerza flexible respaldada por alta tecnología, que permitiría una respuesta rápida ante la eventualidad de operar en múltiples frentes simultáneos, ya sea en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico o el Mediterráneo Oriental.

Las capacidades tácticas de los tres grupos de ataque

Con la incorporación del USS Gerald R. Ford se registrarían importantes avances en capacidad operativa, gracias al Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aeronaves (EMALS) y su Sistema Avanzado de Detención.

Al generar un mayor número de salidas aéreas que las de un portaaviones de clase Nimitz, aumenta la probabilidad de operaciones aéreas sostenidas y de alta intensidad, con capacidad para reasignar misiones rápidamente y mantener ciclos de ataque continuos.

Con esta configuración, la Armada de Estados Unidos tendría la facultad de proyectar poder aéreo de combate superpuesto y persistente en diversas distancias operativas.

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