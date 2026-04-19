Irán promete prontas "medidas de represalia" por ataque y decomiso de EEUU a un carguero

19 abr. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Irán prometió el lunes "responder pronto" al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros, que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

"Las fuerzas armadas de la República islámica de Irán responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra este acto de piratería armada y contra los militares estadounidenses", escribió en Telegram el portavoz del Estado Mayor iraní y acusó a Estados Unidos de haber "violado el cese al fuego".

Irán no asistirá a conversaciones de paz

Previamente, Teherán dijo que no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos el lunes, según informó la prensa estatal luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio.

Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, un factor de fricción en las negociaciones, cuestión que se suma al anuncio de que un destructor estadounidense disparó contra un carguero iraní que trató de eludirlo.

La emisora estatal IRIB informó citando fuentes iraníes, que "actualmente no hay planes para participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos".

La agencia estatal IRNA señaló el bloqueo y las "exigencias irrazonables e irreales" de Washington, afirmando que "en estas circunstancias, no hay una perspectiva clara de negociaciones fructíferas".

Solo restan tres días para el fin del alto el fuego de dos semanas en la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que ya había encabezado la delegación en Islamabad el 11 de abril volverá a estar acompañado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump.

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