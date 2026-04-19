Se incendia otro portaaviones de Estados Unidos: tres marineros resultaron heridos durante el siniestro

19 abr. 2026 - 14:15 hrs.

La Marina de los Estados Unidos reportó un nuevo incendio en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, uno de sus buques insignia, durante sus labores de mantenimiento. El siniestro ocurrió mientras el personal realizaba mejoras técnicas estructurales.

Tres marineros sufrieron heridas diversas durante el grave incidente ocurrido en el astillero naval de Norfolk, en Virginia. El equipo médico asistió rápidamente a los afectados para asegurar su retorno inmediato al servicio activo.

¿Qué pasará con el USS Dwight D. Eisenhower tras el incendio?

De acuerdo a USNI News, el fuego comenzó en el interior del buque de guerra. La tripulación junto al personal del astillero lograron contener las llamas rápidamente siguiendo los protocolos de seguridad vigentes.

Foto: U.S. Navy

Este percance representa el segundo incendio en un portaaviones este año, ocurriendo en plena fase de Disponibilidad Incremental Planificada en la que se encuentra el navío desde hace 16 meses. En ese tiempo, los técnicos han ejecutado distintas labores en los sistemas de propulsión, de habitabilidad y en las capacidades tecnológicas.

Ante este escenario, el Pentágono todavía evalúa si este suceso retrasa el cronograma inicial. Sin embargo, los analistas navales señalan que podría ser desplegado hacia el Medio Oriente para apoyar la campaña militar contra Irán, considerando que fue vital para proteger el transporte marítimo comercial durante su última misión en el Mar Rojo.

¿Por qué el incendio del Eisenhower es una mala noticia?

Este preocupante suceso ocurrió solo un mes después del incendio que paralizó las operaciones del USS Gerald R. Ford durante 30 horas. Aún así, logró superar sus respectivas reparaciones en Croacia y retornó a los mares del Mediterráneo oriental para reanudar sus misiones de patrullaje.

Mientras el Eisenhower permanece bajo intensas reparaciones estructurales, la Marina también ordenó el envío del USS George H.W. Bush cerca de Irán para fortalecer la presencia estratégica. Por ello, la flota estadounidense enfrenta una presión logística extrema a la vez que rompe récords de despliegue en medio de las tensiones globales.

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En este sentido, hace poco el Ford logró el despliegue militar más largo de la era pos-Guerra de Vietnam. El gigantesco navío lleva 296 días navegando en altamar, superando el antiguo registro operativo que ostentaba el emblemático USS Abraham Lincoln con 294 días, reseñó Forbes.

Foto: U.S. Navy

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