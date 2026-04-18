Estados Unidos divulga detalles del bloqueo naval cerca de Irán: esta es la cantidad de buques desviados en el estrecho de Ormuz

18 abr. 2026 - 09:15 hrs.

Esta semana comenzó el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos iraníes, como lo ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Armada de su país.

El bloqueo ha derivado en el desvío de embarcaciones que se dirigían al tratégico estrecho de Ormuz.

La tarde del 15 de abril, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que en tres días había logrado que diez buques se devolvieran y fueron enfáticos en aseverar que ninguna embarcación había cruzado el estrecho de Ormuz.

De manera textual, el CENTCOM señaló: “CERO barcos” han logrado atravesar desde el inicio del bloqueo de Estados Unidos, el lunes”.

Destructor de Estados Unidos evitó salida de un buque de Irán

De acuerdo con el CENTCOM, el martes pasado, un buque de carga con bandera iraní intentó evadir el bloqueo de Estados Unidos después de salir de (la ciudad portuaria) Bandar Abbas, abandonar el estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní.

Los planes de la embarcación se vieron frustrados: “El destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) redirigió exitosamente el buque”. Este tuvo que regresar a Irán.

No es bloque al estrecho de Ormuz, dice Estados Unidos

El CENTCOM, el 16 de abril, divulgó imágenes de marines de los Estados Unidos, adscritos a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, y también marineros asignados al buque de transporte anfibio USS New Orleans (LPD 18).

Todos, dijo el Comando Central estadounidense, apoyan las operaciones de bloqueo contra Irán.

En redes sostienen: “Las fuerzas de los Estados Unidos están listas y posicionadas para hacer cumplir el bloqueo”.

El CENTCOM, en publicaciones, compartidas en la cuenta de la red social X, informan que las fuerzas de Estados Unidos “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”.

Precisan que son más de 10.000 miembros del servicio estadounidense, con más de 12 buques y más de 100 aeronaves, los que han hecho cumplir el bloqueo en aguas regionales, para asegurar “que ningún buque viole” la orden del presidente Trump.

Ese mensaje fue publicado junto con una fotografía del portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72), que de acuerdo con el Comando Central “navega por el mar Arábigo mientras Estados Unidos bloquea los puertos e isla de Irán”.

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