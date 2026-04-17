Ciudades misilísticas: por esta razón Estados Unidos no puede destruir las fábricas de misiles de Irán

17 abr. 2026 - 15:05 hrs.

Las recientes operaciones militares de Estados Unidos chocaron contra una muralla subterránea insuperable en Irán, donde los potentes bombardeos aéreos fracasaron al intentar destruir las fábricas armamentísticas subterráneas del régimen islámico.

El Pentágono descubrió una enorme red secreta de complejos misilísticos oculta bajo grandes sistemas montañosos, conocidas como “ciudades de misiles”, las cuales garantizan que continúe la producción de drones kamikaze pese a las hostilidades.

¿Por qué Estados Unidos no puede neutralizar las ciudades de misiles de Irán?

Estas fortificaciones bajo tierra surgieron tras finalizar la guerra contra Irak en 1988. Es una doctrina militar que busca la supervivencia del armamento, descentralizando todas las instalaciones críticas y enterrándolas a kilómetros de profundidad para proteger los misiles ante cualquier asalto enemigo, indicó el portal 1945.

Foto: Mehr News Agency

Estas extensas cavernas en el corazón de las montañas funcionan como complejos industriales con líneas de ensamblaje y gigantescos depósitos logísticos. Esto permite a los ingenieros locales construir cientos de cohetes balísticos sin exponer sus delicadas piezas al espionaje satelital.

El ambicioso programa de drones de la serie Shahed aprovecha impecablemente esta enorme dispersión geográfica estratégica. Los técnicos ensamblan estos sencillos aparatos explosivos utilizando múltiples talleres pequeños camuflados estratégicamente debajo de infraestructuras civiles para evadir el monitoreo internacional.

¿Cómo puede Estados Unidos acabar con estas fábricas iraníes?

Con el objetivo de reducir su capacidad de ataque, Washington empleó pesadas bombas antibúnker para penetrar en las profundidades montañosas. Si bien los ataques aéreos dañaron varias entradas principales y crearon gigantescos cráteres, los pilotos desconocen cuánto daño hicieron realmente en el interior.

El Pentágono necesita combinar estas municiones penetrantes con sistemas de vigilancia avanzada para localizar los talleres dispersos, debido a que los continuos lanzamientos de misiles occidentales fracasaron al intentar reducir la producción armamentística iraní.

Los altos estrategas estadounidenses deben atacar simultáneamente múltiples objetivos descentralizados, asumiendo enormes costos operativos y logísticos. Mientras rija el actual alto al fuego preventivo, las fuerzas iraníes reparan velozmente cualquier instalación afectada para reanudar su letal maquinaria armamentística.

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