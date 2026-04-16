Puerta de las Lágrimas: el as bajo la manga de Irán para realizar su próxima jugada magistral contra Estados Unidos

16 abr. 2026 - 14:15 hrs.

La llamada “Puerta de las Lágrimas”, ubicada el estrecho de Bab al-Mandeb, surge como la carta estratégica que Irán podría jugar para cambiar el equilibrio de presión frente a Estados Unidos sin recurrir a una confrontación directa.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Teherán buscaba obligar a Washington a ceder elevando los costos de la inacción. Sin embargo, la respuesta estadounidense (un bloqueo naval a puertos iraníes) revirtió esa lógica, intentando que resistir fuera más caro que negociar, reseña 1945.

¿Cuál es el as bajo la manga de Irán?

Ante este escenario, Irán parece inclinarse por una estrategia distinta: expandir el conflicto de forma horizontal en lugar de intensificarlo en un solo punto. Es aquí donde Bab al-Mandeb cobra relevancia: este paso marítimo, por donde circula cerca del 12% del petróleo mundial, se convierte en un punto vulnerable clave, especialmente porque parte del crudo que evita Ormuz ya transita por esta ruta hacia el Mar Rojo.

La ventaja para Teherán radica en que no necesita intervenir directamente, ya que sus aliados en Yemen, los hutíes, tienen la capacidad de alterar el flujo marítimo mediante ataques selectivos con drones, misiles y embarcaciones explosivas.

Experiencias recientes demuestran que no es necesario cerrar completamente el estrecho: basta con generar suficiente incertidumbre para que aseguradoras y navieras modifiquen rutas, encareciendo el comercio global sin violar formalmente ninguna norma internacional.

Además, esta estrategia ofrece a Irán una ventaja política: puede ejercer presión sin asumir responsabilidad directa. La relación con los hutíes permite mantener una ambigüedad útil, donde la coordinación existe, pero el control absoluto es difícil de probar. Así, Teherán puede escalar o retroceder según la reacción estadounidense.

El impacto económico sería inmediato, pues con Ormuz ya bajo tensión, sumar otro cuello de botella como Bab al-Mandeb reduciría aún más la flexibilidad del sistema energético global, elevando precios y complicando la logística internacional.

En este contexto, la “Puerta de las Lágrimas” no es solo un paso marítimo, sino una herramienta geopolítica, por lo que, si Irán decide activarla, el conflicto dejaría de ser local para convertirse en un desafío mucho más amplio, para el que la estrategia actual de Washington podría no estar preparada.

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