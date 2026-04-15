Crean dron inspirado en los murciélagos: cabe en la palma de la mano y puede volar a través de niebla y humo

15 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Un equipo de investigadores de Estados Unidos desarrolló un innovador dron del tamaño de la palma de la mano, capaz de desplazarse en condiciones complejas como niebla, humo o total oscuridad.

Este artefacto está inspirado en la forma en que los murciélagos se orientan mediante ecolocalización: utiliza sensores de ultrasonido y sistemas de inteligencia artificial para "escuchar" su entorno y moverse de manera autónoma, reseña Interesting Engineering.

¿Qué hace especial a este dron?

El proyecto, liderado por científicos del Instituto Politécnico de Worcester (WPI, por siglas en inglés), apuesta por la robótica bioinspirada, tomando como referencia mecanismos naturales eficientes.

Adiferencia de los drones tradicionales, que dependen de cámaras, radares o tecnología lidar (generalmente costosa, pesada y de alto consumo energético), este modelo emplea solo dos sensores pequeños y una computadora ligera. Con esto, más allá de reducir el peso, también mejora la eficiencia energética y la maniobrabilidad.

¿Cuáles son las características de este dron?

Tiene una estructura en forma de X de aproximadamente 15 centímetros.

Incorpora un escudo acústico que minimiza el ruido de sus propias hélices, permitiéndole captar con mayor claridad los ecos de ultrasonido.

Mediante aprendizaje profundo, su sistema interpreta estos ecos para detectar obstáculos y tomar decisiones en tiempo real, incluso en entornos donde la visibilidad es casi nula.

Durante las pruebas, el dispositivo fue evaluado en exteriores, en zonas boscosas y en interiores con obstáculos complejos.

También se enfrentó a escenarios con oscuridad total, niebla simulada y partículas en movimiento, obteniendo una tasa de éxito de entre el 72 % y el 100 % en 180 intentos, lo que demostró su capacidad para navegar de forma autónoma en condiciones adversas.

No obstante, el dron presenta dificultades para detectar objetos muy delgados, como ramas finas o postes estrechos, debido a la debilidad de las señales de ultrasonido reflejadas, siendo uno de los principales retos a mejorar.

Los investigadores consideran que esta tecnología podría revolucionar operaciones de búsqueda y rescate, donde unos segundos adicionales de vuelo pueden ser cruciales.

Se espera que a futuro puedan desarrollarse versiones aún más pequeñas, ligeras y con mayor autonomía, ampliando sus aplicaciones en entornos extremos donde otros drones fallan.

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