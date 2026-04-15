15 abr. 2026 - 15:30 hrs.

El gobierno de Ucrania reveló discretamente su nuevo misil tierra-aire Koral, una sofisticada arma de defensa antiaérea, presentada por el presidente Volodymyr Zelensky durante una reciente exhibición tecnológica en Kiev.

La sorpresiva exposición de este equipo bélico encendió las alarmas de los analistas internacionales. El innovador armamento representa un esfuerzo desesperado por fortalecer las desgastadas defensas del país europeo frente a los ataques de Rusia.

¿En qué consiste el nuevo misil tierra-aire que desarrolla Ucrania?

Este veloz misil interceptor perteneciente a Luch Design Bureau tiene un peso de 300 kilogramos y puede volar hasta 3.600 kilómetros por hora mientras lleva una potente carga explosiva de 25 kilos. Estas capacidades le permitirían destruir objetivos balísticos o altamente ágiles, informó el portal ruso Liga.

Inicialmente, sus creadores proyectaron un alcance táctico de 50 kilómetros para resguardar las infraestructuras civiles aliadas. Sin embargo, los expertos ajustaron estas especificaciones técnicas y lograron llevar a 100 kilómetros su rango de cobertura letal.

Para garantizar impactos directos contra las amenazas invasoras en altitudes extremas, el equipo instaló un avanzado buscador de radar activo Onyx, creado por la empresa Radionix. Esta moderna tecnología permite ubicar múltiples objetivos hostiles sin depender de radares externos.

¿Por qué es importante para Ucrania este nuevo misil tierra-aire?

Diversas fuentes confirmaron que el Ministerio de Defensa de Ucrania firmó acuerdos tecnológicos con España para perfeccionar todos sus componentes internos. Ante esta situación, los analistas militares consideran que estos modernos misiles nacionales son necesarios para reemplazar por completo al antiguo arsenal soviético.

Esta iniciativa armamentística responde a la falta de sistemas antiaéreos occidentales que sufre Ucrania, como los Patriot de Estados Unidos y los SAMP/T franco-italianos. Debido a la creciente escasez de suministros aliados, el mando militar catalogó rápidamente este ambicioso programa como su máxima prioridad.

Asimismo, las autoridades del conglomerado tecnológico militar Brave1 confirmaron que esta y otras armas nacionales ya superaron exitosamente las pruebas de fuego real. Así, el inminente despliegue masivo de este poderoso armamento balístico promete equilibrar drásticamente el complejo tablero geopolítico europeo, reseñó The War Zone.

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