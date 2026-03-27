¿Misterio resuelto?: Aseguran haber descubierto la identidad del artista detrás de las obras de Banksy

27 mar. 2026 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una noticia revelada por la agencia Reuters revolucionó el mundo del arte. Al parecer fue resuelta una de las incógnitas más grandes del último tiempo: La identidad del artista detrás de las obras de Banksy.

En 2008 el Mail on Sunday apuntó hacia un hombre nacido en Bristol, Inglaterra. Sin embargo, esta hipótesis nunca fue confirmada. Realidad que cambió hace unos días cuando Reuters publicó una investigación en la que accedieron a información que señala al mismo sujeto.

Lo que motivó la investigación fue un curioso mural que apareció en Horenka, Ucrania a finales de 2022. Lo llamativo es que la ciudad tenía un alto grado de destrucción producto de la guerra, pero en una pared rodeada de escombros, apareció la pintura de un hombre con barba bañándose en una tina mientras se frota la espalda.

Según testigos, una ambulancia llegó al lugar y en ella había tres personas, dos con mascarillas que no dejaban ver sus rostros y uno completamente identificable: El fotógrafo documental Giles Duley, quien, al parecer, fue quien facilitó el vehículo a los artistas detrás del comentado mural.

Obra de Banksy Horenak, Ucrania. Maxym Marusenko

Reuters logró identificar a uno de los pintores y reveló que se trata de Robert Del Naja, cantante y pionero del graffiti con plantilla en Bristol con el pseudónimo 3D. La identidad del tercer hombre seguía siendo un misterio, hasta que apareció en Nueva York la pieza que faltaba para completar el rompecabezas y apuntar a Robin Gunningham como el hombre detrás de las particulares obras.

Obra de Banksy en una localidad cerca de Kiev, Ucrania. Maxym Marusenko

¿Quién es Banksy?

Banksy es el pseudónimo usado por uno de los artistas urbanos más famosos del mundo. Aunque sus obras son muy conocidas por la fuerte manifestación política y social que transmiten, lo que ha popularizado aún más su arte es que por décadas su identidad ha permanecido oculta.

Son pinturas sencillas, hechas con plantillas y aerosol, pero que han generado millones de dólares con el paso de los años. En sus inicios fue considerado un problema para las autoridades, quienes pensaban que lo que hacía era vandalismo. Nadie se esperaba que con el tiempo sería considerado un ícono del arte británico, superando incluso la popularidad de Rembrandt y Monet.

Mural de Banksy que fue cubierto por orden del Servicio de Tribunales y Cortes de Reino Unido. AFP

¿Realmente se descubrió la identidad de Banksy?

La pista que señala a Robin Gunningham como la persona detrás de Banksy es un informe policial que contenía información sobre la detención de un hombre que en septiembre del 2000 intervino una valla publicitaria del diseñador Marc Jacobs, durante la semana de la moda en Nueva York.

Gunningham confesó el delito, pero en 2008, tras la publicación del artículo que lo señala como Banksy, prácticamente se esfumó. Steve Lazarides, colaborador del artista, aseguró a Reuters que "el nombre que tienen lo liquidé yo hace años. Buscarlo sería un callejón sin salida".

El artista optó por cambiar su nombre a David Jones, uno de los más comunes en Gran Bretaña. Esperaba confundir a quien quisiera investigar, pero según los registros de inmigración ucranianos a los que accedió Reuters, un hombre con el mismo nombre ingresó a ese país en octubre de 2022, fecha en la que aparecieron los murales cerca de Kiev. Jones habría abandonado el país al mismo tiempo que Robert Del Naja.

Obra de Banksy en Londres. Vuk Valcic

La revelación de su identidad sin duda genera debate, pues algunos consideran que el secreto en la popularidad de sus obras es el anonimato y esto mismo lo ha ayudado a evitar problemas con la justicia o amenazas de diferentes personas. Sin embargo, Reuters asevera que "cualquiera que influya en el debate público debe rendir cuenta, incluidos los artistas".

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