Tragedia en Colombia: Accidente de avión militar deja 66 muertos y decenas de heridos

24 mar. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El accidente de un avión militar este lunes en el suroeste de Colombia dejó 66 muertos y decenas de heridos, lo que lo convierte en uno de los peores ocurridos en este país, declaró a la agencia de prensa internacional AFP una fuente de las Fuerzas Militares.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra con 125 ocupantes a eso de las 22:00 horas, poco después de despegar en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

Entre los muertos hay 58 soldados, seis miembros de la fuerza aérea y dos policías, según la fuente militar, que no especificó la cifra de heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" por el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales (...) Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó".

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. Antes, un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.