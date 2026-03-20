Presidente de Colombia Gustavo Petro bajo investigación penal en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico

20 mar. 2026 - 15:31 hrs.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos. Así lo reveló el diario The New York Times, citando a tres fuentes con conocimiento directo del asunto que hablaron bajo anonimato.

Según el periódico neoyorquino, las investigaciones están en manos de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, y cuentan con la participación de agentes de la DEA -la agencia federal antinarcóticos- y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambas pesquisas son independientes entre sí y se encuentran, por ahora, en etapas iniciales. No está claro si alguna derivará en cargos formales.

¿Qué se investiga?

Los fiscales están indagando presuntos encuentros de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial de 2022 habría solicitado donaciones a estas organizaciones criminales. Nada indica, por ahora, que la Casa Blanca haya tenido un rol en la apertura de estas investigaciones.

No es la primera vez que el gobierno de Trump apunta al mandatario colombiano. En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petro, a su esposa y a su hijo mayor, alegando vínculos con el narcotráfico. En esa misma lista fue incluido el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti. En esa oportunidad, la OFAC argumentó que "bajo el presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord".

Petro ha negado todas estas acusaciones en reiteradas ocasiones. Ha argumentado que la producción de cocaína no ha crecido de forma dramática durante su gobierno y que las autoridades colombianas han incautado más droga que administraciones anteriores. Respecto a las sanciones del Tesoro, señaló que detrás de ellas estaría el senador colomboamericano Bernie Moreno, del Partido Republicano y un crítico permanente de los gobiernos de izquierda en la región.

Una relación bilateral de altibajos

La relación entre Petro y Trump atravesó momentos muy tensos a lo largo de 2025. El presidente estadounidense llegó a llamar a Petro "líder del narcotráfico" y le retiró la visa, luego de que el colombiano tomara un megáfono en un mitin en Nueva York y pidiera a los soldados norteamericanos desobedecer las órdenes de Trump en relación con la guerra en Gaza. En otro momento, Petro llegó a temer públicamente un ataque militar de Estados Unidos en Bogotá para sacarlo del poder.

Sin embargo, la relación dio un giro. Una llamada telefónica entre ambos mandatarios reencauzó los vínculos diplomáticos, y una reunión posterior en la Casa Blanca fue calificada como "muy positiva" por ambas partes. Desde entonces, Petro ha moderado su discurso y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó esta semana que el presidente recuperó su visa estadounidense, aunque las sanciones del Departamento del Tesoro siguen vigentes.

El impacto en las elecciones colombianas

La revelación llega en un momento políticamente sensible: Colombia se encuentra en plena campaña electoral para elegir al sucesor de Petro, con primera vuelta el 31 de mayo y eventual segunda vuelta el 21 de junio.

La derecha busca capitalizar la situación, mientras que la izquierda denuncia una interferencia en los asuntos internos del país. Iván Cepeda, candidato de la izquierda, aseguró al diario El País que no duda de que la Casa Blanca lo ve como el candidato a derrotar, y reveló que figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe han viajado a Washington y Florida para solicitar investigaciones en su contra.

Antecedentes de intervención electoral de Washington en la región -como ocurrió en Argentina y Honduras el año pasado- mantienen en alerta a Colombia de cara a los próximos comicios.