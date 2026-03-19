La ex reina de belleza Kelly Reales confirma que su expareja le fue infiel con Ricky Martin

19 mar. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte declaración de la influencer colombiana Kelly Reales puso en el centro de la polémica a Ricky Martin. Durante su participación en el reality "El desorden de Marko", Reales reveló que su expareja le fue infiel con el conocido cantante.

La ex Miss Bolívar confesó que descubrió el engaño a través de una historia de Instagram publicada por el intérprete de "Vive La Vida Loca", donde solo se apreciaban los pies de la estrella boricua junto a los de Max Barz, exnovio de la cartagenera.

"Esto vamos a cerrarlo con broche de oro", dijo antes de sorprender a sus compañeros con su fuerte declaración. Según contó, Barz la invitó a Tailandia días antes de confirmar que mantenía un vínculo en paralelo con el puertorriqueño.

"Había noticias en Google que decían que él (Max Barz) salía con Ricky Martin, pero yo nunca lo creí, me parecía raro. Justo cinco días antes de que me comprara el pasaje, Ricky sube una historia de Instagram con unos pies. Mi mejor amigo me dijo: 'Kelly, ¿estos no son los pies de este man'?", recordó la modelo.

Esto encendió las alarmas en el círculo personal de Kelly, pero ella se negó a creer que su exnovio efectivamente era el de la foto. Realidad que cambió luego de aterrizar en Tailandia, pues ella le pidió una "chancletas" y cuando él se las entregó se dio cuenta de que eran las mismas de la historia de Ricky Martin.

El tercero en discordia

Lo cierto es que la única infidelidad no fue la de Max Barz hacia Kelly Reales, pues luego de que la influencer colombiana dejara solo en Tailandia al actor de contenido para adultos, este publicó una selfie junto al artista y escribió el siguiente mensaje: "Otra reunión inesperada con este tipo".

@Max_barz Instagram

Esto no solo confirmó los fuertes rumores de que la razón detrás del divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef era una traición, sino que le puso rostro al tercero en discordia.

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