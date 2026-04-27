Así es el polémico salón de baile que impulsa Donald Trump en la Casa Blanca tras el atentado

27 abr. 2026 - 21:37 hrs.

En medio de las repercusiones por el intento de atentado, el presidente Donald Trump vuelve a instalar un tema que ha generado controversia: la construcción de un nuevo y ambicioso salón de baile en la Casa Blanca.

La iniciativa, que había quedado en pausa por una orden judicial, reaparece ahora con más fuerza, en un contexto donde el propio mandatario busca reforzar la seguridad de los eventos oficiales.

La propuesta apunta a evitar traslados a recintos externos, como ocurrió en la reciente cena donde se produjo el ataque, y centralizar grandes actividades dentro del complejo presidencial.

El proyecto contempla una estructura de gran escala, con capacidad para cerca de mil personas y un costo estimado de cientos de millones de dólares, financiado —según se ha indicado— por aportes privados.

Sin embargo, la idea no está exenta de críticas. Las intervenciones en un edificio histórico como la Casa Blanca, incluyendo demoliciones en el ala este, han abierto un debate sobre patrimonio, prioridades y el verdadero alcance de una obra que, para algunos, también refleja el sello personal que Donald Trump busca imprimir en su administración.