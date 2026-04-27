Esta es la línea de sucesión en EEUU y por qué el atentado en evento con Donald Trump encendió las alarmas

27 abr. 2026 - 21:12 hrs.

El ataque ocurrido durante una cena en la que participaba el presidente Donald Trump no solo encendió las alarmas por la seguridad del mandatario, sino también por un aspecto clave del sistema político estadounidense: la línea de sucesión presidencial. A dos días del incidente y en medio de la formalización del atacante, el foco se ha desplazado hacia un detalle que para muchos pasó desapercibido, pero que pudo tener consecuencias históricas.

Y es que en el evento no solo estaba presente el jefe de Estado, sino también gran parte de las principales autoridades que integran la cadena de mando en caso de una eventual incapacidad del presidente.

Desde el vicepresidente hasta altos cargos del gabinete, varios de quienes están llamados a asumir el poder en situaciones extremas se encontraban en el mismo lugar al mismo tiempo, lo que ha abierto cuestionamientos sobre los protocolos de resguardo institucional.

En este contexto, expertos y autoridades han vuelto a poner sobre la mesa el concepto del “sobreviviente designado”, una figura clave en la democracia de Estados Unidos que busca garantizar la continuidad del gobierno ante escenarios catastróficos. La coincidencia de tantas figuras en la línea de sucesión en un mismo evento, en medio de un ataque armado, ha reactivado el debate sobre cuán preparado está el sistema para enfrentar una crisis de este tipo.

El editor de Internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, detalló la línea de sucesión de Estados Unidos, y qué figuras que la componen estaban presentes en el evento donde se produjo el ataque.