Insólito: ataque de mono deja fuera de combate a un marinero de Estados Unidos antes de misión crítica en Medio Oriente

27 abr. 2026 - 20:05 hrs.

Un inesperado incidente con un mono salvaje interrumpió la misión de un técnico en electrónica de la Armada de Estados Unidos, quien recibió un rasguño mientras se encontraba en Tailandia a punto de iniciar su despliegue a Medio Oriente.

Aunque el soldado no sufrió daños mayores, el incidente obligó a una evacuación médica preventiva y expuso uno de los riesgos imprevistos que pueden surgir durante las escalas en puertos internacionales antes de misiones de combate.

¿Cómo sucedió el ataque del mono al marinero de Estados Unidos?

El hecho ocurrió cuando el dragaminas USS Chief (MCM 14) llegó al puerto de Phuket para recargar combustible antes del viaje. El técnico bajó a tierra para descansar brevemente y fue arañado levemente por el mono, según reportó Axios. Si bien la Armada no indicó la especie, los macacos de cola larga son comunes en la isla y, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunos pueden ser portadores del virus del herpes B.

Por esta razón, el marinero recibió atención médica inmediata y tuvo que ser trasladado de regreso a su base en Sasebo, Japón. El comandante Matthew Comer, portavoz de la Séptima Flota estadounidense, indicó que el incidente no provocó retrasos ni impactos operativos en la nave.

Foto: Wikimedia Commons

No es el único incidente reciente entre militares estadounidenses y fauna silvestre. Días antes, dos soldados del Ejército resultaron heridos gravemente tras el encuentro con un oso durante un ejercicio de navegación terrestre en una zona remota de la base Elmendorf-Richardson, en Alaska. Ambos sobrevivieron gracias al spray para osos que portaban, según el Departamento de Pesca y Caza de Alaska, que investiga el caso. Fueron dados de alta recientemente.

Foto: Robert F. Tobler

¿Por qué el USS Chief fue enviado a Medio Oriente?

Su despliegue junto con el USS Pioneer responde a los esfuerzos de Washington por reabrir el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por un bloqueo de Irán y un contrabloqueo estadounidense, y por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y energía. Ambos navíos clase Avenger se sumarán a las tareas de rastreo y barrido de minas submarinas iraníes, con apoyo de helicópteros, drones submarinos, aviones de vigilancia y destructores.

Según informó Military Times, el presidente Donald Trump ordenó triplicar las actividades para garantizar el libre tránsito y neutralizar a los barcos que coloquen minas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó esta última práctica como una violación al cese al fuego.

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