"Hablamos de miles de dólares": dinosaurio de 60 toneladas y 12 metros de altura acaba con un parque temático en Estados Unidos

27 abr. 2026 - 16:05 hrs.

Un incendio provocado por la caída de un rayo dejó gravemente dañado al principal atractivo del parque temático Field Station: Dinosaurs, generando pérdidas que podrían ascender a cientos de miles de dólares.

De acuerdo al portal KSN, la estructura afectada corresponde a un imponente modelo animatrónico de Sauroposeidón, considerado el más largo de su tipo jamás construido.

Una descarga eléctrica consumió al imponente dinosaurio del parque temático

El siniestro ocurrió el sábado 25 de abril, cuando una descarga eléctrica impactó directamente al dinosaurio, según informó el Departamento de Bomberos de Derby. Las llamas consumieron casi por completo el recubrimiento externo, dejando en pie únicamente su esqueleto metálico. El incendio fue controlado rápidamente y el parque reabrió sus puertas al día siguiente.

Esta gigantesca figura pesa cerca de 60 toneladas, mide unos 12 metros de altura y alcanza los 28 metros de longitud, lo que la convertía en la atracción más llamativa del parque. Otro dinosaurio sufrió daños menores.

Captura de video

Steven Howe, gerente de operaciones del lugar, explicó que la restauración del dinosaurio es una posibilidad, aunque implicaría un proceso complejo y costoso que requeriría reemplazar todo el sistema de cableado interno, además de recurrir a artistas especializados capaces de reconstruir su apariencia original mediante espuma esculpida a mano.

El siguiente video muestra el estado del dinosaurio tras el incendio:

Cada detalle, desde las arrugas hasta las texturas de la piel, era elaborado artesanalmente, lo que hace aún más difícil replicarlo debido a la escasez de expertos en esta técnica. La estructura también debería recubrirse con múltiples capas de silicona aplicadas cuidadosamente para lograr el acabado final, incluyendo la coloración, un procedimiento que implicaría el uso de grandes cantidades de material, elevando significativamente los costos. Howe estima que una reconstrucción total podría implicar una inversión de “cientos de miles de dólares”.

Las imágenes del incendio se difundieron rápidamente en redes sociales:

Ante este panorama, el parque evalúa alternativas más viables, como conservar la estructura metálica y reemplazar únicamente partes específicas como la cabeza, una opción que permitiría además mostrar al público el proceso de construcción de estas figuras, destacando el trabajo conjunto de ingenieros, mecánicos y artistas. Mientras esperan la evaluación de la aseguradora, los responsables también evalúan transformar los restos en una exhibición educativa o incluso en una pieza de arte moderno.

El parque Field Station: Dinosaurs no ha confirmado fechas ni presupuesto definitivo para la reconstrucción, pero sus responsables aseguran que el espacio no quedará vacío mientras se toma una decisión.

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