¿Quieres dormir dentro de una maceta? Un extravagante Airbnb de 7,3 metros de altura te lo hace posible

23 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Dormir dentro de una maceta ya no es una idea descabellada, sino una experiencia turística real en Idaho, Estados Unidos. Se trata de Idaho Flower Pot, un alojamiento de Airbnb que destaca por su diseño: una gigantesca maceta de terracota de 7,3 metros de altura.

Ubicado en una granja de flores activa cerca de Burley, este peculiar refugio fue impulsado por el fondo “OMG!” de la plataforma, que le otorgó 100.000 dólares para hacerlo realidad, reseña The Mirror. El alojamiento puede alojar cómodamente de dos a cuatro personas en un espacio de 436 pies cuadrados —unos 40 metros cuadrados— distribuidos en varios niveles.

¿Cómo es este alojamiento en su interior?

Sus paredes inclinadas y una escalera de caracol conducen a un altillo con una cama tamaño queen de espuma viscoelástica, mientras que en la planta baja hay un sofá cama. El baño añade un toque de lujo con una ducha de efecto lluvia y suelo radiante de mosaico, mientras que la cocina, aunque compacta, está equipada con una placa de inducción de dos quemadores y una pequeña nevera.

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En cuanto a la decoración, cuenta con una lámpara de araña inspirada en raíces, luces con forma de pájaros y un antiguo tocadiscos, todo pensado para aportar una atmósfera acogedora y original.

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¿Y el exterior?

Uno de los puntos más destacados es la terraza en la azotea, donde los huéspedes pueden relajarse en tumbonas con vistas panorámicas de las montañas Albion y del cielo estrellado. El alojamiento también cuenta con una bañera de hidromasaje para cuatro personas y una chimenea con forma de flor. Hay que tener en cuenta que algunas áreas como la terraza y la fogata no están disponibles en invierno por la nieve, por lo que conviene planificar la visita en temporada más cálida.

La experiencia ganó popularidad gracias a la influencer Anissa (@herjoliejourney), quien compartió su estancia en redes sociales mostrando el interior y exterior del lugar.

El alojamiento está ubicado a pocas horas de Salt Lake City y a 45 minutos de Twin Falls, con precios desde unos 200 dólares por noche.

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