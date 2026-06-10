Alvarado responsabiiliza a Boric por deudas del CAE: "Él hizo un llamado permanente durante su Gobierno a que iba a condonar"

10 jun. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, dijo este miércoles que gran parte del problema del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue causado por el anuncio de Gabriel Boric de condonar esa deuda.

En un punto de prensa en La Moneda, el biministro respondió a las críticas del exmandatario por una supuesta contradicción del Gobierno por embargar las cuentas bancarias de los deudores y, paralelamente, rechazar el levantamiento del secreto bancario sin orden judicial.

¿Qué dijo el biministro Alvarado?

"Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su Gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este Gobierno que las personas hayan dejado de pagar", dijo Alvarado.

Luego, recalcó que esas personas que tienen "ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos, no van a reprogramar y tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponden a todos los chilenos".

Imagen creada con IA usando fotos de agencia Aton y TGR

"Gran parte del problema también está motivada por esa promesa"

Añadió que "obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa".

"No voy a calificar los dichos de él, solamente decir de que este Gobierno es un Gobierno serio, un Gobierno responsable, y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a tres millones y medio de pesos", cerró Alvarado.

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