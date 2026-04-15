Expulsan a turista estadounidense en parque de Rapa Nui: Estos fueron los motivos

15 abr. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un turista de nacionalidad estadounidense fue expulsado por causar daños en un parque de Rapa Nui y fue sancionado con una multa de 4 millones de pesos.

La situación se originó el pasado domingo 12 de abril cuando el sujeto ingresó de forma irregular al sector Pu Makari, en Rano Raraku: sin ticket de acceso, en horario no establecido y en una zona no habilitada.

El motivo de la expulsión:

Según consigna Radio Bío Bío, desde la administración del parque se percataron de que un turista ingresó por la parte trasera del lugar, donde habría esparcido cenizas de su abuela.

"Al parecer estaba repartiendo cenizas alrededor de todos los sitios sagrados del mundo y uno de esos sitios era aquí en Rapa Nui", lamentó el administrador del parque.

Todo esto fuera del horario establecido, en una zona no habiltada y sin ticket de acceso, lo que gatilló la multa de 4 millones de pesos, expulsión inmediata y prohibición de ingresar a cualquier parque nacional.

Además, el norteamericano accedió hasta la cima de la montaña del cráter, donde, dada la complejidad del sector, cayó desde aproximadamente 15 metros, quedando atrapado. Finalmente, recibió asistencia y logró ser rescatado del lugar.