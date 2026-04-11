"Pese a recibir primeros auxilios, no logró sobrevivir": Esto es lo que se sabe de la muerte del fiscal de Viña del Mar

11 abr. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el sensible fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, quien murió tras sufrir un episodio cardiorrespiratorio tan solo momentos antes de ingresar a las audiencias que estaban programadas para esta jornada.

¿Qué se sabe sobre la muerte del fiscal Ortiz?

A través de un breve comunicado de prensa, el ente persecutor confirmó "el sensible fallecimiento del Fiscal de Viña del Mar, Sr. Álvaro Ortiz Moya, durante la jornada de hoy".

"Su deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio sufrido antes del inicio de las audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar", agregó el documento.

Tras esto, se explicó que "pese a recibir los primeros auxilios y la atención del Samu", el fiscal Álvaro Ortiz "no logró sobrevivir".

"Como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución", solicitó finalmente la entidad.

SML llegó a retirar el cuerpo del fiscal

Tras reportarse el fallecimiento de Ortiz, personal de Carabineros llegó hasta el edificio del Juzgado de Garantía de la "Ciudad Jardín", ubicado en la avenida Álvarez; sin embargo, el Ministerio Público ordenó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, hasta el mismo lugar ya llegó personal del Servicio Médico Legal (SML) para retirar el cuerpo de Álvaro Ortiz y realizar la autopsia de rigor necesaria para la investigación de su deceso.

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