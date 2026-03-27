Inspectora fallecida recibió el primer ataque: Fiscalía revela detalles del crimen cometido por estudiante en colegio de Calama

27 mar. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Antofagasta entregó detalles del fatal ataque con arma blanca cometido por un estudiante de cuarto medio en un colegio de Calama. En el hecho falleció una inspectora, y resultaron heridos otra profesional y tres alumnos.

Estudiante atacó a dos trabajadoras y tres alumnos

El fiscal Juan Castro Bekios explicó que los hechos se originaron a eso de las 10:30 horas, por "un alumno de cuarto medio de dicho establecimiento, un adulto de 18 años".

La persona, quien actualmente está detenida "habría, en primer lugar, agredido con un arma cortopunzante a una inspectora, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento".

"Posteriormente, agrede a una paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad", agregó el persecutor.

El fiscal continuó señalando que, posterior a ello, "unos metros más allá del primer lugar de los hechos, agrede a tres menores de edad del mismo establecimiento, uno de ellos con lesiones de gravedad".

Hay dos heridos de gravedad

La autoridad indicó que, de los cuatros heridos, "dos se encuentran bastante graves: la paradocente y uno de los alumnos del colegio".

"Tenemos otros dos menores de edad que no se encuentran en la misma situación de gravedad, pero que también están siendo atendidos en hospitales de la comuna de Calama", añadió.

Posterior al ataque, llegó personal de Carabineros al lugar, para aislar el sitio del suceso; también se constituyó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y también ordenó otro tipo de diligencias a personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Se realizaron allanamientos y se encontró evidencia

Respecto al imputado, este sábado será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama para su respectiva audiencia de control de detención.

"Él fue detenido en situación de flagrancia, ya que una vez producidas estas agresiones, fue retenido inicialmente por personal del propio colegio", explicó el fiscal.

Más tarde, el agresor "fue puesto a disposición de Carabineros y luego entregado a la unidad que quedó a cargo de la investigación, esto es la Policía de Investigaciones de Chile".

"Se seguirán realizando diligencias", afirmó, agregando que junto a la policía han realizado "una entrada y registro con incautación de evidencia".