Acumulaba más de 40 anotaciones negativas: Tribunal confirma cancelación de matrícula de estudiante en Curanilahue

13 may. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

En fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción descartó un actuar ilegal o arbitrario de un colegio de Curanilahue, que decretó el fin de la matrícula 2026 de un estudiante que tenía más de 40 anotaciones negativas.

Así, fue rechazado un recurso de apelación presentado por la apoderada del alumno y confirmó la resolución respecto de quien incurrió en múltiples faltas de carácter grave al reglamento de la escuela.

¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia?

"(...) El establecimiento educacional implementó diversas instancias de seguimiento y apoyo respecto del alumno, las que se tradujeron en reuniones periódicas con su apoderada (...), destinadas a monitorear su evolución conductual, adherencia a tratamiento farmacológico y desempeño escolar", señala el fallo.

"Lo anterior permite concluir que no existió una inactividad por parte del establecimiento, sino que la adopción de medidas de acompañamiento, de lo cual se advierte que el establecimiento realizó esfuerzos de apoyo pedagógico y psicológico", añade.

La resolución agrega que "la circunstancia de que un estudiante presente diagnósticos o condiciones que configuren necesidades educativas especiales no lo exime del deber de cumplir las normas de convivencia escolar contenidas en el respectivo reglamento interno".

Tampoco, explica la Corte de Apelaciones, "lo sitúa al margen de las medidas disciplinarias que, en su caso, procedan, siempre que estas sean adoptadas conforme a un procedimiento racional y previamente establecido".

Para el tribunal de alzada penquista, "el derecho a la educación del alumno debe necesariamente armonizarse con los derechos de los demás miembros de la comunidad escolar, en particular, el de desenvolverse en un ambiente educativo adecuado, seguro y respetuoso".

Esto impone al establecimiento educacional el deber de resguardar "la sana convivencia, pudiendo adoptar las medidas que estime pertinentes dentro del marco de su normativa interna, sin que ello importe, por sí solo, una actuación ilegal o arbitraria".

Acumulaba más de 40 anotaciones negativas

El alumno en cuestión incurrió en 2024 además en graves episodios, como el porte de armas blancas (navajas) en al menos dos oportunidades al interior del colegio, junto a la agresión física a un compañero, quien resultó con lesiones.

También usó lenguaje obsceno y ejecutó gestos de connotación sexual dirigidos tanto a docentes como a compañeras.

A lo anterior se suma la existencia de 42 anotaciones negativas en el período anual, que dan cuenta de una conducta persistente y reiterada en el tiempo.