Destacan alimentación escolar y becas: Estos son los 15 programas que el Gobierno busca recortar en Educación

24 abr. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda propuso, mediante un oficio, descontinuar o aplicar un ajuste presupuestario a diversos programas dependientes del Ministerio de Educación, en el marco de la preparación de la Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera para el período 2028-2031.

En el documento, la cartera llamó a sus contrapartes a elaborar el anteproyecto considerando ambas instancias, adecuando sus gastos para el ciclo 2027-2031. Para ello, plantea revisar los distintos ítems de gasto, con el objetivo de identificar oportunidades de eficiencia a través de mejoras en la gestión.

La solicitud se fundamenta en un "escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos".

En el ámbito educativo, Hacienda sugiere aplicar ajustes a un total de 42 programas y evaluar la descontinuación de otras 15 iniciativas que forman parte de la oferta vigente.

Entre estas últimas se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que actualmente proporciona alimentación a estudiantes en situación de vulnerabilidad social, económica, psicológica o biológica, abarcando niveles desde la educación prebásica hasta la enseñanza para adultos.

Programas de Educación que el Gobierno recomienda descontinuar

A continuación se muestran los programas del Ministerio de Educación que la cartera de Hacienda propone descontinuar, divididos por área y con el gasto ejecutado "en base a lo reportado por cada servicio en el proceso de monitoreo de la oferta programática 2025”. Los montos están en miles de $.

Dirección de Educación Pública

Fondo de Apoyo a la Educación Pública: 167.376.868

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)

Programa de Alimentación Escolar: 1.061.028.664.

Beca de Apoyo Vocación Profesor: 621.145.

Junta Nacional de Jardines Infantiles

Jardín Infantil Transitorio – Estacional: 245.934.

Subsecretaría de Educación

Sistema Nacional de Inducción y Mentoría: 1.265.783.

Programa Nacional de Lectura: 388.472.

Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos: 767.941.

Plan de Fortalecimiento para el desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo: 478.384.

Otras Subvenciones Escolares: 556.014.149.

Escuela para Directivos: 1.268.469.

Reinserción Escolar: 1.816.979.

Plan Nacional de Escritura: 204.054.

Subsecretaría de Educación Superior

Actividades de Interés Nacional (Ex Transferencia Universidad de Chile): 26.488.311.

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE) (Ex Beca Puntaje PSU): 71.491.

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE): 20.792.950.

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