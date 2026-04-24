Destacan alimentación escolar y becas: Estos son los 15 programas que el Gobierno busca recortar en Educación
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El Ministerio de Hacienda propuso, mediante un oficio, descontinuar o aplicar un ajuste presupuestario a diversos programas dependientes del Ministerio de Educación, en el marco de la preparación de la Ley de Presupuestos 2027 y la Programación Financiera para el período 2028-2031.
En el documento, la cartera llamó a sus contrapartes a elaborar el anteproyecto considerando ambas instancias, adecuando sus gastos para el ciclo 2027-2031. Para ello, plantea revisar los distintos ítems de gasto, con el objetivo de identificar oportunidades de eficiencia a través de mejoras en la gestión.
La solicitud se fundamenta en un "escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos".Ir a la siguiente nota
En el ámbito educativo, Hacienda sugiere aplicar ajustes a un total de 42 programas y evaluar la descontinuación de otras 15 iniciativas que forman parte de la oferta vigente.
Entre estas últimas se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que actualmente proporciona alimentación a estudiantes en situación de vulnerabilidad social, económica, psicológica o biológica, abarcando niveles desde la educación prebásica hasta la enseñanza para adultos.
Programas de Educación que el Gobierno recomienda descontinuar
A continuación se muestran los programas del Ministerio de Educación que la cartera de Hacienda propone descontinuar, divididos por área y con el gasto ejecutado "en base a lo reportado por cada servicio en el proceso de monitoreo de la oferta programática 2025”. Los montos están en miles de $.
Dirección de Educación Pública
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública: 167.376.868
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
- Programa de Alimentación Escolar: 1.061.028.664.
- Beca de Apoyo Vocación Profesor: 621.145.
Junta Nacional de Jardines Infantiles
- Jardín Infantil Transitorio – Estacional: 245.934.
Subsecretaría de Educación
- Sistema Nacional de Inducción y Mentoría: 1.265.783.
- Programa Nacional de Lectura: 388.472.
- Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos: 767.941.
- Plan de Fortalecimiento para el desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo: 478.384.
- Otras Subvenciones Escolares: 556.014.149.
- Escuela para Directivos: 1.268.469.
- Reinserción Escolar: 1.816.979.
- Plan Nacional de Escritura: 204.054.
Subsecretaría de Educación Superior
- Actividades de Interés Nacional (Ex Transferencia Universidad de Chile): 26.488.311.
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE) (Ex Beca Puntaje PSU): 71.491.
- Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE): 20.792.950.
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