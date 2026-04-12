Investigan homicidio de un hombre de 31 años en el sector Forestal de Viña del Mar
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
La PDI investiga el homicidio con arma blanca de un hombre de 31 años, cometido hoy en la madrugada en Viña del Mar. No hay detenidos por el crimen.
El hecho de sangre ocurrió en pasaje Los Pinos, sector Forestal de la Ciudad Jardín, donde la víctima sufrió una puñalada, al parecer en una discusión.
Tras la agresión, el hombre fue trasladado al servicio de urgencia del Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde ingresó fallecido y se dio aviso a la policía.Ir a la siguiente nota
Por instrucciones de la Fiscalía de Viña del Mar, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.
El subprefecto de la BH, Cristóbal Fernández, informó que la muerte se produjo por "una herida en su muslo derecho y un shock hipovolémico por la laceración de la arteria femoral".
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