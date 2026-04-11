Detienen a tres menores por asaltos con intimidación a transeúntes en La Reina

11 abr. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a tres menores de edad acusados de protagonizar asaltos con intimidación en contra de transeúntes en la comuna de La Reina, durante la jornada de este sábado.

El procedimiento se originó gracias a las denuncias realizadas por las propias víctimas, lo que permitió a personal de la 16ª Comisaría de La Reina identificar a los responsables de, al menos, dos robos con intimidación ocurridos en el sector.

¿Qué informó Carabineros?

Según los antecedentes policiales, con el apoyo de personal municipal —quienes sorprendieron a los sujetos huyendo tras uno de los asaltos— se logró establecer que una de las víctimas fue una mujer de 19 años, quien mientras se desplazaba por la intersección de Eduardo Aleld con Julio Monte Bruno fue sorpresivamente intimidada por individuos que portaban una pistola y un cuchillo. En el lugar, los sujetos le sustrajeron su teléfono celular y luego huyeron por calle Julio Monte, donde finalmente fueron retenidos por funcionarios municipales.

La mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16ª Comisaría de La Reina, explicó que “se realizaron una serie de diligencias por parte de carabineros, en conjunto con personal SIP y de la municipalidad, logrando la incautación de un arma blanca tipo cuchillo y una pistola de fogueo, elementos utilizados por los detenidos en la comisión del delito y arrojados en la vía pública durante su huida, además de la recuperación de la especie sustraída”.

Una vez trasladados a la unidad policial, se estableció que los menores también estarían vinculados a otro delito de robo con intimidación, ocurrido en calles cercanas y bajo una modalidad similar, el cual afectó a una mujer de 52 años, logrando igualmente la recuperación de su teléfono celular.

Los imputados corresponden a dos adolescentes de 15 años y uno de 14, quienes pasarán a control de detención este domingo, en el primer bloque.

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