Usaron taladro para cometer delito: Detuvieron a tres sujetos por su presunta responsabilidad en homicidio en Iquique

11 abr. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Tarapacá identificó y detuvo a los tres presuntos responsables del crimen de un hombre extranjero, ocurrido el pasado jueves en la región de Tarapacá.

La víctima de 40 años habría sido abordada sorpresivamente por un grupo de individuos, quienes lo golpearon con elementos contundentes y utilizaron un taladro para cometer el delito.

Según información policial, la víctima habría sido trasladada en un vehículo y abandonada en la vía pública. Posteriores peritajes permitieron identificar a los tres presuntos responsables del homicidio, de 49, 45 y 32 años, “todos con antecedentes penales y uno de ellos extranjero con situación irregular en el país”.

“Se logra ubicar el vehículo con una persona en su interior y, tras diversos análisis, podemos determinar en menos de 24 horas la identificación y detención de quienes componen esta banda criminal”, dijo el coronel Diego Salas, Prefecto de la Prefectura de Carabineros en Iquique.

Según se reportó desde la institución policial, en el operativo se incautaron tres teléfonos celulares, el taladro que se habría utilizado en el crimen, un bate y un cuchillo.

Los imputados pasaron a control de detención.