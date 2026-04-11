"Estamos actuando": Ministra de Seguridad se refiere al plan para contener los hechos de violencia en los colegios

11 abr. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, autoridades del Gobierno se reunieron con las policías en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, para discutir el plan de "recuperación de espacios públicos" con el cual se busca mejorar la seguridad en el país.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, entregó algunos detalles del encuentro en el que participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el delegado presidencial de la RM, Germán Codina.

Pese a que el punto de prensa giraba en torno a este tema, la ministra se refirió también a uno de los problemas a los que más ha tenido que ponerle atención su cartera en el último tiempo: los hechos de violencia en los colegios.

"Tenemos un plan de trabajo"

Según dijo, el objetivo de esto es poder "establecer una metodología de trabajo seria, fuerte, programada para recuperar nuestros terrenos y que el Estado tenga esta presencia en lugares que se encuentran tomados" por "organizaciones criminales".

"Tenemos que saber quiénes se encuentran en nuestras casas y esto esperamos hacerlo en colaboración también con otras instituciones, como por ejemplo los inspectores municipales", agregó la secretaria de Estado.

En la misma línea, reiteró que "siempre he insistido en que la recuperación del terreno, de saber quiénes están en nuestras casas, de desbaratar organizaciones criminales para que la gente honesta que vive en Puente Alto... Tiene que ser en conjunto con todos los actores".

Steinert señaló que este trabajo no solo comprende a Puente Alto o a la Región Metropolitana, sino que es un trabajo a nivel nacional que han realizado como Gobierno: "No olvidemos que además hemos hecho distintos operativos que han involucrado a más de 6 mil personas detenidas por distintos ilícitos; es una forma de recuperar nuestro territorio".

"Tenemos un plan de trabajo para abarcar o abordar las organizaciones criminales instaladas, sin estigmatizar, haciendo presente que el objetivo final es que las personas que trabajan, que se levantan todos los días, no tengan esa sensación de inseguridad", añadió.

"Estamos actuando"

Uno de los temas que se ha tomado la agenda de seguridad del Ejecutivo durante las últimas semanas ha sido la violencia escolar, recordando tristes episodios como el ataque armado en un liceo de Calama o varios ataques menores y amenazas de tiroteos en diferentes establecimientos educacionales a lo largo del país.

Ante esto, la ministra recordó que para los colegios "nosotros tenemos proyectos de ley y en lo que corresponde a seguridad, es a agravar las penas establecidas en el artículo 12 del Código Penal".

"También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición. No vamos a decir cuáles son por razones obvias también de seguridad, no podemos exponer", señaló sobre las medidas concretas al respecto.

"Hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando", aseguró Trinidad Steinert respecto al plan del Gobierno para atender el problema de la inseguridad en las escuelas.

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