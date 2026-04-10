Renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota al no cumplir requisito de experiencia laboral: Estuvo 8 días en su cargo

10 abr. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

La instalación del nuevo gabinete regional en la zona norte del país sufrió su primer traspié administrativo de relevancia. Nataly Cruz Plaza, quien había asumido recientemente como Secretaria Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social de Arica y Parinacota, presentó su renuncia formal apenas ocho días después de haber jurado en el cargo.

El motivo se debe al incumplimiento de los requisitos legales mínimos de experiencia profesional exigidos por la normativa vigente para ejercer dicha función pública.

Un error administrativo

La salida de Cruz, quien con 26 años era la autoridad más joven del gabinete regional, se precipitó luego de que se detectara que no lograba acreditar fehacientemente los años de experiencia laboral requeridos tras la obtención de su título profesional.

Según la normativa que rige los nombramientos de las Secretarías Regionales Ministeriales, se exige un periodo mínimo de ejercicio profesional —generalmente de dos a cinco años según el estamento— que la ahora exautoridad, recién egresada de la Universidad de Tarapacá (UTA), no lograba cumplir.

Este vacío documental invalidó su nombramiento de forma inmediata, forzando su salida antes de cumplir las dos semanas de gestión.

Repercusiones políticas y búsqueda de sucesor

El Delegado Presidencial Regional, Cristián Sayes, fue el encargado de confirmar la aceptación de la renuncia.

Mediante una declaración oficial, la Delegación Presidencial señaló que la decisión se tomó para resguardar la probidad y el estricto cumplimiento de las bases administrativas que rigen a los funcionarios de confianza.

"Recibí esta información y comenzamos a trabajar rápidamente a nivel local y central para poder definir el mejor nombre", explicó Sayes respecto a la búsqueda de un reemplazo para la cartera.

Lo que viene para la región

Mientras se define el nombre de quien asumirá la titularidad de la Seremi del Trabajo, el gobierno busca contener el impacto político de esta "renuncia exprés".

Se espera que en los próximos días se anuncie a un nuevo profesional que sí cumpla con los estándares de trayectoria necesarios para retomar la agenda laboral en Arica y Parinacota.

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