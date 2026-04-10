Sedini responde a críticas de oposición por ausencias en el Congreso: "Son parte de la normalidad"

10 abr. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió este viernes a responder las críticas que han surgido desde el Congreso tras su ausencia en dos comisiones durante la última semana. La autoridad restó importancia a los cuestionamientos y defendió su gestión, asegurando que en ambas ocasiones avisó con anticipación y que su agenda quedó comprometida por actividades previamente agendadas con medios de comunicación.

Al ser consultada por las críticas de parlamentarios de oposición, Sedini aclaró: "Las críticas de uno o dos personas de oposición son parte de la normalidad. Estas son invitaciones que se hacen desde el Congreso y uno, a través de su agenda, llega a un acuerdo para poder asistir".

La ministra subrayó que no se trata de un desaire al Parlamento, sino de un problema de coordinación de agenda que fue debidamente comunicado a las comisiones con anterioridad, y que su disposición a comparecer ante el Congreso se mantiene intacta.

A pesar de ello, recalcó que existe plena disposición para participar en las instancias legislativas, por lo que confirmó que durante la próxima semana se concretará su asistencia al Congreso, junto a su subsecretario, para responder a las citaciones pendientes.

Violencia en colegios y debate por pérdida de gratuidad

Durante el mismo punto de prensa, la vocera también abordó la situación de violencia en establecimientos educacionales: "Estamos viendo molotovs, profesores quemados, golpeados, abusados, niños golpeados en la sala de clases, muchas veces por adultos que entran a los colegios. Con la violencia en los colegios emblemáticos hemos perdido la calidad de la educación", argumentó.

A raíz de ello, puso como ejemplo el caso de la inspectora asesinada en Calama por un alumno y la reciente agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. "La violencia se está tomando en nuestros establecimientos educacionales y, como gobierno, no nos vamos a quedar tranquilos", adelantó.

Por ello, sostuvo que "no podemos hacer que personas que cometen delitos en establecimientos sigan recibiendo beneficios pagados por todos nosotros", abriendo el debate sobre eventuales cambios en el acceso a la gratuidad para esos estudiantes.

A raíz de ello, reveló que la próxima semana informarán si se llevarán a cabo cambios al actual proyecto de ley de "Escuelas Protegidas", para ver la opción de incorporar sanciones a estudiantes universitarios.

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