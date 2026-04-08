Lautaro Carmona defiende a Galvarino Apablaza: "No tiene responsabilidad alguna y lo ha dicho una y otra vez"

08 abr. 2026 - 11:18 hrs.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió en defensa de Galvarino Apablaza en una extensa entrevista en Radio Infinita, donde aclaró, además, que su partido tiene posición tomada respecto del asesinato de Jaime Guzmán. "En eso no nos perdemos. Está el mismo día que ocurrió: categórico, no hay dos miradas", enfatizó.

Carmona distinguió, no obstante, entre esa condena y la situación judicial de Apablaza. Explicó que, según los antecedentes que maneja y aquellos que fundamentaron la decisión de los organismos internacionales de otorgarle el estatus de refugiado, este "no tiene responsabilidad alguna y lo ha dicho una y otra vez".

El dirigente comunista apuntó directamente contra la vocera de gobierno, Mara Sedini, cuestionando sus declaraciones públicas sobre el caso: "Dijo todo. Está condenado. Yo me pregunto, ¿quién imagina que no está condenado? ¿Qué presión tiene eso sobre cómo funcionan las decisiones que tome el Poder Judicial?".

Sobre un eventual retorno de Apablaza a Chile, Carmona optó por la cautela y dejó la decisión en manos del propio imputado y sus defensores: "Prefiero quedarme con todas las consideraciones del caso, con lo que consideran los abogados. Galvarino y sus abogados hacen la opción de no venir porque asumen que no tienen garantía".

Gobernar por decreto: Carmona califica la estrategia de Kast como un "chascarro"

El presidente del PC también se refirió a la forma de gobernar del presidente José Antonio Kast, quien en su primer mes de mandato ha privilegiado los decretos por sobre el envío de proyectos de ley al Congreso.

Carmona reconoció que esta vía es constitucionalmente válida, pero no ahorró críticas a su implementación.

"Gobernar por decreto, en tanto eso es institucional, es absolutamente factible hacerlo. Lo que va a estar en discusión es la calidad de las medidas", señaló, recordando que durante la campaña algunos desde la hoy oposición acusaban que el gobierno iba a "baipasear al Congreso", mientras otros advertían que era perfectamente lícito actuar por decreto.

Sin embargo, fue tajante en calificar los resultados: "Lo que ha hecho por opción ha sido chascarro". A su juicio, el gobierno ha llevado un debate con categorías exageradas, siendo el ejemplo más claro la declaración de "gobierno de emergencia": "Si hay gobierno de emergencia, siempre lo ha habido. Es una exageración".

Carmona también apuntó a lo que describió como arrogancia: "Hay un poquito de arrogancia porque se tienen muchos títulos, pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es la tarea pública". Y recordó que tras casi un mes de gestión, la aprobación del mandatario ya registra una caída de entre 15 y 17 puntos en las encuestas: "Ese desgaste no es mérito de la oposición. Son autogoles absolutamente directos e insistentes".