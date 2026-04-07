Iraníes forman cadenas humanas para proteger puentes y plantas eléctricas ante amenaza de Trump

07 abr. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Ciudadanos iraníes comenzaron a organizar cadenas humanas en distintos puntos del país para proteger infraestructuras clave, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos y el temor a nuevos ataques.

La medida fue impulsada por autoridades iraníes, quienes llamaron especialmente a jóvenes, estudiantes y trabajadores a reunirse en torno a instalaciones como plantas eléctricas y puentes, con el objetivo de resguardar estos puntos estratégicos.

Según reportes internacionales, estas acciones buscan generar una señal de unidad nacional frente a posibles bombardeos estadounidenses, en un contexto donde incluso se han visto concentraciones en torno a infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.

La convocatoria también responde al temor de que estos recintos sean objeto de ataques, tal como advirtió Donald Trump en las últimas horas.

Advertencias de Trump elevan la tensión

El escenario se da tras una serie de amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre posibles ataques contra Irán si no se cumplen ciertas exigencias, como la reapertura del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el mandatario afirmó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", añadió.

Contexto de creciente conflicto

Las cadenas humanas se producen en medio de un conflicto que ha ido escalando en las últimas semanas, con ataques cruzados y una creciente preocupación global por sus consecuencias.

Autoridades iraníes han advertido que responderán ante cualquier agresión, mientras que organismos internacionales han llamado a evitar acciones que puedan afectar a civiles o profundizar la crisis en la región.

Todo sobre Irán