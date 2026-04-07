Bolsa de Nueva York abre a la baja tras ultimátum de Trump a Irán

07 abr. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja este martes en medio de la creciente tensión internacional entre Estados Unidos e Irán, marcada por el ultimátum del presidente Donald Trump para la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo.

En los primeros movimientos de la jornada, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,22%, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 0,42% y el S&P 500 un 0,28%, reflejando la cautela de los inversionistas ante un posible agravamiento del conflicto.

Presión por ultimátum y alza del petróleo

El mercado se mantiene expectante ante el vencimiento del plazo impuesto por Trump sobre Irán, quien le exigió a ese país que abriera el estrecho de Ormuz.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió el mandatario en su red social Truth Social, en un mensaje que elevó la incertidumbre global.

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", añadió.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global. Cualquier interrupción en ese paso impacta directamente en los precios del crudo, que han mostrado alzas en las últimas jornadas.

Mercados atentos a posible escalada

La amenaza de un conflicto mayor en Medio Oriente ha generado preocupación en los mercados internacionales, ante el riesgo de disrupciones en el suministro energético y un efecto dominó en la economía global.

En ese contexto, los inversionistas han optado por posiciones más conservadoras mientras se espera claridad sobre los próximos pasos tanto de Washington como de Teherán.

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