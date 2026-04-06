Trump amenaza a Irán con destruir "todo" el país si no reabre el estrecho de Ormuz

06 abr. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar "todo el país" el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

¿Qué dijo Trump?

"Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, indicó que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en "cuatro horas".

En medio de las amenazas, el magnate afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un "paso muy significativo" pero "no es suficiente".

La postura de Irán

Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego con Estados Unidos e Israel, porque insistió en "la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", reportó la agencia estatal iraní Irna.

El ejército de Teherán aseguró que la "retórica arrogante" de Trump no altera sus planes.

"La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas del ejército estadounidense, no tienen ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes".

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