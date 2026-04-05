"Abran el jodido estrecho, bastardos locos": Trump insiste en ultimátum a Irán y asegura que podrían atacar el martes

05 abr. 2026 - 09:29 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!".

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

Aviador fue rescatado

Trump, aseguró también que un aviador rescatado en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está "gravemente herido".

"Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente", dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba "herido" y "sano y salvo".

"Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes", escribió.

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