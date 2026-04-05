Trump anuncia que piloto fue rescatado "sano y salvo" de Irán mientras el régimen afirma que operación "fracasó por completo"

05 abr. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales que el piloto que se encontraba desaparecido en Irán tras la caída de su avión fue rescatado y está "sano y salvo".

Sin embargo, la República Islámica acusó posteriormente una "misión de engaño" que "fracasó por completo", asegurando incluso que su ejército derribó cuatro aeronaves norteamericanas involucradas en la operación.

Piloto rescatado "sano y salvo"

"¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Me complace enormemente informarles que ahora está SANO Y SALVO", agregó respecto al militar que se encontraba desaparecido desde el viernes luego de que el ejército iraní dijera haber derribado un F-15E.

La operación de rescate requirió de "decenas de aeronaves", dijo Trump antes de señalar que "esta es la primera vez que se recuerda en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en el corazón del territorio enemigo".

Operación "fracasó por completo"

Horas más tarde, el ejército iraní afirmó que la operación estadounidense para rescatar a un aviador de un caza estadounidense derribado "fracasó por completo".

"La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada", declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que "dos aviones de transporte militar C?130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos" durante la operación.

Añadió que Trump sigue con su "retórica vacía y distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán".

Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, de que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.

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