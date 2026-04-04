Caída de avión estadounidense en Irán: Régimen ofrece "recompensa generosa" por piloto que es buscado intensamente por EEUU

04 abr. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Irán y Estados Unidos rivalizan este sábado por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana con bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.

Búsqueda a contrarreloj de piloto estadounidense

Entre tanto, sigue la carrera por ser el primero en encontrar a un aviador estadounidense después de que un caza se estrellara en el suroeste de Irán.

El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E.

Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.

El ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo.

Según el New York Times, el único piloto de un avión estadounidense que cayó cerca del estrecho de Ormuz ha sido rescatado sano y salvo.

Tras un largo silencio, la Casa Blanca se limitó a decir que el Presidente Donald Trump ha "sido informado" de lo ocurrido.

En una entrevista con la NBC, Trump aseguró que esto no cambia "nada" de cara a las supuestas negociaciones con Teherán para encontrar una salida a esta guerra, que sacude la economía mundial.

Desde el comienzo de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ningún soldado estadounidense ha muerto ni ha sido capturado en territorio iraní. Pero 13 han fallecido en Kuwait, Arabia Saudita e Irak.

Las hostilidades han causado miles de muertos, en su gran mayoría en Irán y el Líbano.

Irán ofrece "recompensa generosa"

El F-15E fue derribado por un sistema de defensa antiaérea de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, según un portavoz militar.

El New York Times y el Washington Post afirman haber verificado fotos y videos de helicópteros y aviones estadounidenses sobrevolando a baja altura la zona.

La cadena de televisión estatal iraní en la región de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad difundió imágenes de los supuestos restos del aparato, y prometió una "recompensa generosa" a quien entregue al aviador.

Houston Cantwell, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, explicó a la agencia de noticias AFP que, en operaciones similares, las fuerzas especiales están en estado de alerta para rescatar a los pilotos en territorio enemigo pero "no se lanzarán a una misión suicida".

Según él, la prioridad para un piloto es "esconderse" y encontrar el mejor lugar para ser rescatado, como un claro en el bosque o la azotea de un edificio.

Se múltiplican los ataques en Irán

Según medios iraníes, Washington y Tel Aviv multiplicaron los blancos de sus ataques.

Cinco personas resultaron heridas en el bombardeo de la planta petroquímica de Mahshahr y un agente de seguridad murió en el sector de la central de Bushehr, cuyas instalaciones no sufrieron daños, afirman.

Además, por la mañana, el norte de Teherán estaba cubierto por una espesa nube de humo gris, sin que se sepa su origen. Un periodista de la agencia AFP oyó varias explosiones en el sector, bombardeado la víspera.

Los medios iraníes también dan cuenta de ataques a la cementera de Bandar Khamir, que no interrumpió su actividad, y a un puesto fronterizo con Irak.

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