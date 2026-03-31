Trump asegura que EEUU dejará Irán en "dos o tres semanas" y no descarta llegar a acuerdo para evitar futuros ataques

31 mar. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que su país cesará las operaciones en Irán "muy pronto", en dos o tres semanas, y no descarta que lleguen a un acuerdo para evitar futuros ataques.

"Dos o quizá tres semanas"

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, el mandatario señaló que "todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

Sobre el tiempo estimado en que las tropas se retirarían de Medio Oriente, mencionó un plazo de "dos, quizás tres semanas". Junto con ello, esbozó la posibilidad de un acuerdo antes de que se ejecuten nuevos bombardeos.

"Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; tengo un par de puentes muy buenos en mente", amenazó. "Si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no", dijo.

Guerra en Medio Oriente

El presidente estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes en Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio de grupos armados que desestabilizan la región.

Irán ha dicho que está estudiando ese plan, sin embargo, Trump asegura que "es irrelevante si alcanzamos un acuerdo o no".

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