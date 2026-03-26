Presidente Kast sufre presunto hackeo de sus redes sociales: Se publicó un mensaje contra Donald Trump en su cuenta de X

26 mar. 2026 - 01:56 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, la cuenta de X (Twitter) del Presidente de la República, José Antonio Kast, sufrió un aparente hackeo durante el cual se publicó un mensaje y una fotografía en contra del mandatario estadounidense Donald Trump.

Presunto hackeo a redes sociales del Presidente Kast

"Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial", se podía leer en el mensaje que fue publicado a la 01:32 de esta mañana.

"Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donal Trumpler es peor que Hitler", agregaba el breve escrito que fue acompañado con una fotografía de Trump luciendo un bigote como el utilizado por el dictador alemán.

Tras solo un par de minutos en línea, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial del Presidente José Antonio Kast en X (@joseantoniokast). Hasta el momento el Gobierno no se ha referido al presunto hackeo de este perfil en la red social.

Revisa la publicación

Meganoticias.cl logró capturar un pantallazo de la publicación antes de que fuera eliminada de la cuenta del Presidente; en este se puede ver el escrito y la fotografía antes descritos.

X @joseantoniokast

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